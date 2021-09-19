Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 19 сентября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. На испанском острове Пальма, входящем в автономное сообщество Канарские острова, официально объявили об извержении вулкана после ряда небольших землетрясений. Соответствующее заявление сделали экстренные службы региона в своём аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

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«Зарегистрировано извержение. Держитесь дальше от этого района и следуйте указаниям властей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что извержение вулкана зафиксировали в районе Эль-Пасо, на территории которого находится активная вулканическая гряда Кумбре-Вьеха.

Согласно информации испанского агентства EFE, из кратера вулкана начался активный выброс вулканических материалов.