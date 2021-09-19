Донецк, 19 сентября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Село Веселое под Донецком обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 19 сентября представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По последним данным, по району села Веселое со стороны населенного пункта Пески было выпущено шесть гранат из подствольного гранатомета. Кроме того, украинские силовики применяли и стрелковое оружие.

Информации о погибших и пострадавших нет.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября представители ВСУ обстреляли село Новоласпа на юге ДНР.