Элиста, , 17:56 — REGNUM В Калмыкии явка на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва к 15:00 19 сентября превысила 45%. Такие данные приводит ЦИК.

Выборы Александра Черданцева, ИА «Амител»

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Так, за весь период голосования, которое проходит в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября, в Калмыкии избирательные участки посетили 45,12% человек с правом голоса.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии до 20:00 мск 19 сентября работают 235 избирательных участков. 75 помещений для голосования оснащены системой видеонаблюдения, 160 участков — видеорегистраторами.

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