Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Автовладельцев Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий и призвали к осторожности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 19 сентября.

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Водителям необходимо увеличить дистанцию, боковой интервал и строго соблюдать скоростной режим во время дождя, так как вероятно попадание автомобиля в аквапланирование. Особое внимание следует уделить временным дорожным знакам и информационным щитам, установленным в местах проведения ремонтных работ.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающимися ливнями с шквалистым ветром.