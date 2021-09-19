Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 19 сентября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Текущая сейсмическая активность на испанском острове Пальма свидетельствует о фазе, предшествующей извержению вулкана. Об этом заявили в Управлении специального плана гражданской защиты и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях Испании.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

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Отмечается, что местные власти уже начали эвакуацию жителей острова из-за серии землетрясений. В первую очередь с острова эвакуировали лиц с ограниченной подвижностью.

Отмечается также, что за последние часы сейсмическая активность на острове выросла. Испанские СМИ публикуют видеокадры с выбросом пепла из местного вулкана.