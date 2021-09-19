Москва, 19 сентября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках во время текущих выборов в Государственную думу.

Pixabay.com Кибератака

«У нас сейчас, действительно, такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было», — отметила Памфилова во время пресс-конференции.

Председатель ЦИК уточнила, что атаки осуществляются из США (50%), из Германии (25%), России (10%) из Китая (5%).