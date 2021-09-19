Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 19 сентября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. На испанском острове Пальма, который расположен на Канарских островах, начали эвакуировать жителей из-за повышенной сейсмической активности. Об этом сообщает пресс-служба Национального географического института Испании.

Fernando50 Вулкан

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«Сегодня было зафиксировано 327 землетрясений… с максимальной магнитудой 3,8», — заявили в пресс-службе института.

Испанские СМИ также публикуют кадры со столбом пепла, выходящего из вулкана, расположенного на острове.