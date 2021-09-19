Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, убитый неизвестными в ноябре 2020 года, был застрелен из роботизированного пулемёта с дистанционным управлением, сообщает 19 сентября газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники в США, Израиле и Иране.

Терминатор

По утверждению издания, глава израильской службы внешней разведки («Моссад») Йоси Коэн ещё в конце 2019 года представил руководству США список готовящихся операций, направленных против ядерной программы Ирана. Среди них была и подготовка убийства физика-ядерщика Фахризаде.

В конце февраля 2020 года представители Белого дома одобрили план этого убийства.

Для его осуществления пулемет бельгийского производства FN MAG был в разобранном виде доставлен на территорию Ирана, а затем оснащен роботизированным с мощными видеокамерами, позволяющим стрелку управлять им дистанционно.

Автомобиль, в котором установили пулемёт, был заминирован.

Кроме того, возле места предполагаемого убийства был оставлен ещё один автомобиль, также оснащенный видеокамерами, которые помогли удостовериться в присутствии самого Фахризаде.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября 2020 года в районе иранского города Дамовенд был застрелен ученый Мохсен Фахризаде, руководивший центром физических исследований при Министерстве обороны Ирана.

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