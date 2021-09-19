Никосия, 19 сентября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Наземная и воздушная техника брошена на борьбу с крупным природным пожаром, возникшим в провинции Пафос на западе Кипра, сообщает 19 сентября Кипрская пожарно-спасательная служба на своей странице в Twitter.

(сс) Saiho Лесной пожар

Официальный представитель службы Андреас Кеттис отметил, что возгорание произошло около 11:50 мск между деревнями Симу и Йиолу. Горит кустарник и сухая трава. Сотрудники экстренных служб пытаются не допустить огонь к жилым домам.

«Всего задействовано восемь воздушных машин: семь из них занимаются тушением и одна — наблюдением», — написал Кеттис.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года в Восточном Средиземноморье наблюдаются многочисленные природные пожары из-за жаркой и засушливой погоды.