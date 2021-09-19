Омск, 19 сентября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Трёхдневное голосование подошло к концу в Омской области. В 20:00 по местному времени 19 сентября в регионе закрылись избирательные участки.

launedekeg.wordpress.com Выборы

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В Омской области, где зарегистрировано более 1,5 миллиона избирателей, 17−19 сентября проводилось 44 избирательные кампании, в том числе выборы депутатов Госдумы РФ и регионального Заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый день с 08:00 до 20:00 в регионе работали более 1700 избирательных участков.