Архангельск, 19 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Жалобы, поступающие на организацию выборов в Архангельской области, не могут повлиять на их результат, заявил глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества Валерий Федоров.

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«В Архангельской области, где я работаю третий день, нет вообще ни одной жалобы, которая могла бы повлиять на результаты выборов. Если в каких-то других регионах идет поток фейковой информации и абсолютное большинство сообщений о нарушениях не подтверждаются, то здесь даже этого нет. Это говорит о том, что выборы организованы очень хорошо, и никто не пытается «жульничать», — отметил Валерий Фадеев.

За три неполных дня голосования центр общественного наблюдения посетили уже более 300 человек с целью отследить ход избирательного процесса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первый день голосования в Архангельской области было выявлено нарушение — на одном из участков выдавали один бюлетень вместо двух.