Париж, 19 сентября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден обсудят конфликтную ситуацию в отношениях между странами. Об этом сообщил представитель правительства Франции Габриэль Атталь в эфире телеканала BFM.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Джо Байден

Предложение обсудить конфликт исходило от американской стороны. Переговоры пройдут в ближайшее время.

Напомним, кризис в отношениях между странами произошел после того, как Австралия отказалась закупать французские подводные лодки по той причине, что США предложил Канберре доступ к технологиям создания подводных лодок.