Женева, Швейцария, 19 сентября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о том, как проходит вакцинация от коронавирусной инфекции в Африке. Об этом сообщает ТАСС.

Флаг ВОЗ

«13 стран Африки смогли справиться с задачей по охвату населения вакцинацией от COVID-19… Между тем существующая нехватка вакцины серьёзно замедляет прививочную программу в многочисленных регионах континента», — приводит агентство заявление ВОЗ.

Таким образом, организация скорее всего не сможет добиться желаемой цели — вакцинировать к концу сентября 2021 года 10% населения в каждой из 54 стран континента.