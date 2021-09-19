Горно-Алтайск, 19 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Республике Алтай в 20:00 по местному времени завершилось голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ и стартовал подсчёт голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Государственное собрание Республики Алтай Выборы на Алтае

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В ходе трёхдневного голосования в регионе работало 235 участковых избирательных комиссий. По данным на 12 часов 19 сентября в республике проголосовали чуть больше трети избирателей.

Напомним, жители Горного Алтая с 17 по 19 сентября выбирали депутатов нижней палаты Федерального собрания, а также депутата регионального заксобрания по одномандатному округу №25. В Турочакском, Усть-Канском, Шебалинском районах прошли довыборы депутатов райсоветов.