Анкара, , 16:01 — REGNUM 21 сентября на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) выступит с речью президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сам глава государства сообщил на пресс-конференции в аэропорту Ататюрка.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

«В своем выступлении я подчеркну решительную поддержку Турцией многосторонности и цели установления более справедливого мирового порядка, — заявил Эрдоган. — Поделюсь нашим видением по ключевым вопросам повестки дня ООН. Представлю с трибуны ГА ООН наш подход к вызовам, которые угрожают всему человечеству».

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи заявил, что президент страны Ибрагим Раиси выступит на сессии ГА ООН 21 сентября.