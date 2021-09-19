Элиста, , 16:01 — REGNUM В Республике Калмыкия к полудню 19 сентября избирательные участки посетили более 41% жителей региона с правом голоса. Такие данные приводит ЦИК.

Выборы Congress of local and regional authorities

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По последним сведениям, начиная с 17 сентября в Калмыкии в выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва приняли участие 41,37% человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии с 17 по 19 сентября организована работа 235 избирательных участков. Двери помещений для голосования открыты с 8:00 до 20:00 мск.

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