В Курской области выявлено 173 новых случая заражения коронавирусом
Курск, 19 сентября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Курской области 19 сентября зарегистрировано 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в регионе были выявлены 55 тыс. 499 заражённых коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 50 тыс. 474 пациента, в том числе 112 — за последние сутки.
Скончались 1387 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.