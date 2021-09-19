Курск, 19 сентября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Курской области 19 сентября зарегистрировано 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе были выявлены 55 тыс. 499 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 50 тыс. 474 пациента, в том числе 112 — за последние сутки.

Скончались 1387 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.