Оренбург, , 18:02 — REGNUM В Оренбургской области завершились выборы депутатов разных уровней. На 20:00 по местному времени закрылись все избирательные участки. Начинается подсчет голосов.

Выборы Наталья Хомутова ©

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Напомним, с 17 по 18 сентября на территории региона работало 1683 постоянных и 17 временных избирательных участков. Они функционировали с 08:00 до 20:00 по местному времени (06:00 — 18:00 мск). За ходом выборов следили более 5 тысяч наблюдателей.

Жители Оренбуржья голосовали на выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Оренбургской области. В 21 территории области завершилась 21 избирательная кампания по основным и дополнительным выборам депутатов местных советов. Жители Новоорского поссовета Новоорского района, а также Нежинского и Пригородного сельских советов Оренбургского района выбирали глав.