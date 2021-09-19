Шацкий район, Рязанская область, , 15:05 — REGNUM Выездная избирательная бригада приехала 19 сентября к единственной жительнице села Ветринка Шацкого района Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме.

Единый день голосования Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

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Пенсионерка Анна Морозова позвонила в УИК и попросила бригаду приехать к ней для надомного голосования. Она единственная жительница села и до участка ей нужно добираться 15 км. У женщины пятеро детей, которые регулярно навещают её и зовут к себе, но пенсионерка не хочет уезжать из родного села.

В Рязанской области одновременно с парламентскими выборами проходят 99 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.