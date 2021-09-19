Осинники, Кемеровская область, 19 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Осинниковского городского округа опровергла информацию о том, что члены одного из участков были замечены за вбросом бюллетеней. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«В сети интернет размещён видеоролик. По мнению автора публикации, на видео зафиксировано нарушение избирательного процесса членами одной из участковых избирательных комиссий Осинниковского городского округа, а именно перекладывание бюллетеней в сейф-пакет после закрытия участка поздно вечером 17 сентября 2021 года. Указанная информация не соответствует действительности, — говорится в официальном сообщении. — После закрытия участка в сейфы были помещены избирательные бюллетени в сейф-пакетах, избирательная документация, списки избирателей, неиспользованные бюллетени. На видео члены комиссии находятся в библиотеке, где разбирают накопившуюся документацию для того, чтобы освободить кабинет для работы узких специалистов во второй день голосования: юристов, сотрудников Пенсионного фонда, управления социальной защиты населения. Выборы на всех избирательных участках Осинниковского городского округа организованы в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемерове на участке №237 выявлен вброс бюллетеней. Данный факт подтвердили наблюдатели Общественной палаты РФ.

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