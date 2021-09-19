Москва, 19 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве 20 сентября может пройти «суперливень» — ожидается выпадение трети месячной нормы осадков — такого дождя в столице 20 сентября не было 73 года. Об этом Тишковец сообщил журналистам сегодня, 19 сентября.

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«В Москве в осадкомеры может попасть до 16−21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более», — сообщил Тишковец.

Он подчеркнул, что сопоставимые ливни, но меньшей интенсивности (13 миллиметров) фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах.

Наиболее интенсивные осадки будут в районе Можайска, Серпухова, Наро-Фоминска и Ступино.

Кроме того, ожидается промозглый северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью в Москве составит +3…+5 градусов, в дневные часы не превысит +5…+7 градусов.