Элиста, 19 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия к 10:00 мск 19 сентября на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва проголосовали немногим менее 36% избирателей. Такие данные приводит ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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За весь период голосования избирательные участки посетили 35,74% жителей Калмыкии с правом голоса.

ИА REGNUM напоминает, что все 235 избирательных участков закроются в 20:00 мск 19 сентября. Трёхдневное голосование в республике началось 17 сентября и продлилось в течение дня 18 сентября.