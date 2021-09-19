Уфа, 19 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Получить консультацию врача можно на избирательных участках Уфы. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Yarregion.ru Выборы

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Сообщается, что в дни голосования на избирательных участках дежурят врачи. Они проводят вакцинацию от COVID-19 и гриппа. Кроме этого, на избирательных участках медики проводят реоэнцефалографию, пульсометрию и медицинский осмотр.19 сентября на избирательном участке, который работает в школе №49, сегодня работают специалисты поликлиники №21. Здесь консультируют кардиолог и гастроэнтеролог. А медики поликлиники №1 Уфы работают на шести избирательных пунктах.