Москва, 19 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлены 21 174 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 20 174 новых случая заражения выявлены во всех 85 регионах страны. При этом только 7,9% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 793 человека. Выздороветь от COVID-19 смогли 13 418 пациентов.

В Москве за сутки выявили 2376 новых случаев заражения. В Санкт-Петербурге — 1834, в Московской области — 1004.