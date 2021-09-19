Псков, 19 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. По данным на 12 часов в воскресенье, 19 сентября, явка избирателей Псковской области на выборах Госдумы России VIII созыва составляет 32,5% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования. Об этом сообщили в областном избиркоме.

Максим Быков Псков

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На выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва явка на 12 часов составила 31,57%.

На выборах главы Куньинского района Псковской области явка достигла 46,56% от от числа внесенных в списки избирателей, на выборах главы Новосокольнического района — 35,66% избирателей.

В Псковской области 17−19 сентября 2021 года проходят выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва, а также выборы местных советов в пяти муниципальных образованиях. В двух районах выбирают глав.