Чита, , 13:22 — REGNUM В работе некоторых участковых избирательных комиссий Забайкалья выявили недостатки. Подробности 19 сентября обнародованы на сайте Общественной палаты региона.

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По словам члена общественного штаба по наблюдению за выборами, члена забайкальской Общественной палаты Александра Чупина, замечания связаны с различными техническими аспектами видеонаблюдения.

«Вопросы касались недостаточного обзора рабочих мест членов УИК, в некоторых местах плохо были видны места хранения бюллетеней и зоны расположения КОИБ и ящиков голосования», — пояснил общественник.

По его словам, все недочеты обсуждались в режиме реального времени представителями центра общественного наблюдения путем обращения в участковые избирательные комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10:00 местного времени в выборах депутатов Государственной Думы приняли участие 215 653 избирателя.

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