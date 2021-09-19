Санкт-Петербург, 19 сентября 2021, 13:13 — REGNUM Существенного обновления состава Госдумы ожидает по итогам выборов спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.
«Я смотрела списки партий, мне нравится, что будет существенное обновление состава Государственной думы. Это хорошо», — дала оценку Матвиенко.
Она выразила уверенность в том, что сенаторы сумеют выстроить серьезное и конструктивное взаимодействие с новыми парламентариями в интересах граждан.
В планах работы — развитие законодательства по защите прав граждан и работе бизнеса, уточнила Матвиенко.
Отметим, что Совфед планирует открыть осеннюю сессию 22 сентября.
Читайте ранее в этом сюжете: Спикер Совфеда Матвиенко проголосовала в Санкт-Петербурге