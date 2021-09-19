Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM Существенного обновления состава Госдумы ожидает по итогам выборов спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Санкт-Петербург Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я смотрела списки партий, мне нравится, что будет существенное обновление состава Государственной думы. Это хорошо», — дала оценку Матвиенко.

Она выразила уверенность в том, что сенаторы сумеют выстроить серьезное и конструктивное взаимодействие с новыми парламентариями в интересах граждан.

В планах работы — развитие законодательства по защите прав граждан и работе бизнеса, уточнила Матвиенко.

Отметим, что Совфед планирует открыть осеннюю сессию 22 сентября.

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