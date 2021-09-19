Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки COVID-прививку получили чуть более тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 526,68 тыс. жителей Ростовской области (+ 1 036 за сутки). Обе дозы вакцины получили 1 млн 416,14 тыс. человек (+ 5 743 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 несмногим менее 2 млн 800 тыс. человек — 80% взрослого населения.