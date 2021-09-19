Санкт-Петербург, 19 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге лабораторно подтвердили 1834 новых случая коронавирусной инфекции, это на 43 случая больше, чем в предыдущий день, сообщили 19 сентября в городском оперштабе. Суточное число новых случаев растёт в Северной столице пятые сутки подряд.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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Всего за время пандемии в Петербурге подтверждено 602 398 случаев заражения, выздоровели 569 970 человек, в том числе 501 пациент выписан за последние сутки. Скончались от COVID-19 в Петербурге за время пандемии 21 285 человек. Из них 40 человек умерли за истекшие сутки, это на четыре летальных случая больше, чем днем ранее.

В больницы за 18 сентября госпитализировали с ковидом и пневмонией 257 человек, это на 87 человек меньше, чем в предыдущий день. Госпитализация традиционно снижается в выходные дни.

В настоящее время в федеральных и городских стационарах Петербурга находятся 4215 пациентов с COVID-19 и пневмониями, это на 32 человека больше, чем в предыдущие сутки. В реанимации находятся 416 больных (-3 за сутки), на аппаратах ИВЛ — 156 пациентов (+35). Выписаны за сутки из больниц 238 человек, на 16 пациентов больше, чем сутками ранее.

Пациентов с ковидом и внебольничными пневмониями принимают в 11 городских и трех федеральных стационарах, в них развернуто 5313 коек, свободно 22,96% коек (относительно норматива Минздрава). Лечатся от COVID-19 амбулаторно в Петербурге 20 503 человека, это на восемь человек больше, чем было в предыдущие сутки.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге на 19 сентября 2021 года составляет 1,45 при нормативе не более 1 единицы, установленном Роспотребнадзором. За сутки это показатель вырос на 0,06 единицы.