Екатеринбург, 19 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Свердловской области за 18 сентября ещё 37 пациентов скончались от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии их количество достигло 5875 человек. Из числа госпитализированных 589 граждан находятся в тяжёлом состоянии. Состояние средней тяжести отмечено у 4107 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе зафиксировали 133 241 ковид-пациента. Выздоровевшими являются 122 924 гражданина.