Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 27 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами коронавируса стали 17 женщин в возрасте от 54 до 92 лет и десять мужчин в возрасте от 50 до 87 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

За весь период пандемии в Ростовской области победить COVID-19 не смогли 6 507 пациентов.