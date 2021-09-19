Екатеринбург, 19 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Свердловской области за 18 сентября зарегистрировали ещё 507 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 144 обнаружены в Екатеринбурге. С начала пандемии на территории региона выявили уже 133 241 ковид-пациента.

Выздоровели пока 122 924 граждан. Состояние 589 пациентов медики называют тяжёлым. К аппаратам ИВЛ подключены 312 человек.