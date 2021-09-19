Москва, 19 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм «Искушение» режиссёра Пола Верховена принято из-за содержащихся в фильме сцен провокационного характера. Об этом представители Минкультуры РФ сообщили агентству ТАСС.

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Приказ об отказе в выдаче прокатного удостоверения на новый фильм Верховена был опубликован 18 сентября. В документе говорилось, что решение основано на подпункте «ж» пункта 18 «Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения». В этом подпункте не указываются конкретные причины отказа — он охватывает все определённые федеральными законами случаи, не раскрытые предыдущими пунктами

«В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях», — объяснили в министерстве.

Фильм «Искушение» должен был выйти в российский прокат 7 октября 2021 года. В основе сюжета лежит история жившей в XVII веке католической монахини Бенедетты Калрини.

Сценарий фильма написан на базе книги «Нескромные поступки: жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения» Джудит К. Браун. Адаптировавший текст книги для кино Джеральд Сетеман позже отказался от авторства сценария, так как в финальном варианте был сделан слишком сильный акцент на теме секса.