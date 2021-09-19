Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Ещё 464 случая заражения коронавирусом подтверждено в Ростовской области за истекшие сутки. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 19 сентября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Тест на коронавирус

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 53 муниципальных образований Ростовской области. Наибольший прирост носителей инфекции зарегистрирован в Ростове-на-Дону (190), Миллеровском (16) и Багаевском (15) районах. Почти 16% заразившихся — люди старше 66 лет, оокло 15% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 133 362 человек. Выздоровели 115 607 пациентов.