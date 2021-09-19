Москва, 19 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Россия неоднократно предлагала создать международную конвенцию по наблюдению за выборами, но постоянно получала отказ. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 сентября заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев, выступая в информационном центре ЦИК России.

Council.gov.ru Константин Косачев

«Не существует общепризнанных критериев [международного] наблюдения за выборами, — сказал Косачев. — И любую цифру можно подвергать сомнению. И только наша страна борется за то, чтобы появились такие критерии. ОБСЕ наш первый адресат. Мы предлагаем заключить международную конвенцию по наблюдению за выборами. Но мы получаем категорический отказ. У наших оппонентов есть желание ловить рыбку в мутной воде».

Напомним, что ранее Косачев заявил о том, как в РФ обстоит дело с международным наблюдением за выборами в Государственную думу VIII созыва.