Нижний Новгород, 19 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. За минувшие сутки 26 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

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Накануне сообщалось о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6306 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 сентября в регионе выявили 466 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 455 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 163 948 случаев. Активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 6561 человек.

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