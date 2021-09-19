Нижний Новгород, 19 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 19 сентября выявили 466 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 455 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 163 948 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

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За последние сутки выписан 371 человек, всего выздоровел с начала пандемии 151 081 нижегородец.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 26 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 6306 человек. Накануне сообщалось о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 6561 человек.

Напомним, по состоянию на 17 сентября в регионе проведено 3 561 064 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 9736 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 248,0.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,00. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 19 сентября остаются свободными 24% коек в ковид-центрах.