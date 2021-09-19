Барнаул, , 11:23 — REGNUM В Алтайском крае средняя явка в муниципальных районах выше, чем в городах (29,6 и 19,1% соответственно). Об этом сегодня, 19 сентября, в ходе пресс-конференции сообщила председатель территориального избиркома Ирина Акимова.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

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По её словам, в число наиболее активных районов вошли Завьяловский (46%), Суетский (свыше 45%), Тюменцевский (40,6%), Алейский (40,2%), Краснощековский (37,8%), Ельцовский (37,5%), Немецкий национальный (36,3%), Кытмановский (36,2%) и Панкрушихинский (35,6%).

Среди городов отмечены ЗАТО Сибирский (57,4%), Белокуриха (31,6%) и Алейск (30%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае сегодня, 19 сентября, выбирают депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого законодательного собрания.

Помимо этого, в нескольких муниципалитетах проходят выборы в районные или городские собрания депутатов. На 12:00 местного времени явка составила 28,91%.

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