Йошкар-Ола, , 11:21 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 10:00 мск 19 сентября явка на избирательные участки составляет 29,96% в целом по республике. Об этом сообщает ЦИК Марий Эл на своей странице в социальной сети.

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По показателю активности избирателей, как и в течение двух предыдущих дней, лидируют три района: Сернурский — 48,09%, Килемарский — 45,55% и Юринский — 40,47%.

В Йошкар-Оле в пункты голосования пришли 25,42% от общего числа избирателей, зарегистрированных в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр общественного наблюдения на выборах в Марий Эл с 17 сентября работает на площадке «Ледового дворца» в круглосуточном режиме. На большом экране, установленном в Центре, круглосуточно транслируется видеозапись с камер видеонаблюдения, которые установлены на 246 избирательных участках. Таким образом, видеокамерами оборудована почти половина из 521 избирательного участка в регионе.