Екатеринбург, , 11:13 — REGNUM Свердловский «Центр общественного наблюдения» обратится в облизбирком, чтобы представители политических партий и кандидаты в депутаты не занимались агитацией в дни голосования. Об этом в центре сообщили журналистам.

ЦИК Дарья Антонова © ИА REGNUM

Агитация в дни голосования, «в том числе размещение публично информации о том, кого человек поддерживает», запрещена, уточнили в «Центре».

В связи с этим наблюдатели попросят избирком уведомить всех участников избирательного процесса, что заниматься агитацией в дни выборов не стоит.

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