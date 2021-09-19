Екатеринбург, 19 сентября 2021, 11:13 — REGNUM Свердловский «Центр общественного наблюдения» обратится в облизбирком, чтобы представители политических партий и кандидаты в депутаты не занимались агитацией в дни голосования. Об этом в центре сообщили журналистам.
Агитация в дни голосования, «в том числе размещение публично информации о том, кого человек поддерживает», запрещена, уточнили в «Центре».
В связи с этим наблюдатели попросят избирком уведомить всех участников избирательного процесса, что заниматься агитацией в дни выборов не стоит.
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