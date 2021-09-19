Рязань, 19 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Явка избирателей на 20:00 второго дня голосования, 18 сентября, в Рязанской области составила 32,14%, сообщили ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии.

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Свой выбор сделали более 288 тысяч жителей Рязанской области. Во всех помещениях для голосования избирателям измеряют температуру, выдают индивидуальные маски, перчатки и шариковые ручки.

На базе областной универсальной научной библиотеке имени Горького в Рязани работает Центр общественного наблюдения за выборами.