Барнаул, 19 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Сегодня, 19 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко проголосовал на избирательном участке №253 в Барнауле. Также он принял участие в народном голосовании по определению в Барнауле места установки стелы «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на выборах депутатов Госдумы и АКЗС

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«Уверен, что такие серьезные масштабные события должны иметь хорошую проработанность, хорошую подготовленность. Мы в Алтайском крае именно так организовали весь подготовительный процесс. Почти две тысячи избирательных участков открыты», — заявил Виктор Томенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае проходят выборы депутатов Госдумы и Алтайского краевого законодательного собрания как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.

Кроме того, в нескольких муниципалитетах проходят выборы в районные или городские собрания депутатов. В частности, в Каменском и Залесовском районах, а также Белокурихе и Алейске. Повсеместно по краю проходят довыборы в местные сельские советы.

По состоянию на 10:00 местного времени на избирательные участки пришли 426 454 жителя Алтайского края.

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