Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 19 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

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Во второй половине дня 19 сентября, а также в течение суток 20 сентября в ряде территорий Ростовской области пройдут сильные дожди, ливни с грозой и градом. Ветер усилится до 20−22 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей Дона быть предельно внимательными и осторожными в условиях непогоды.