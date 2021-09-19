Симферополь, 19 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на 19 сентября на территории Республики Крым, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Как сообщается, в первой половине дня и до конца суток 19 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20−25 м/с. Такая же погода прогнозируется и в регионе и на 20 сентября.

МЧС предупреждает о высокой вероятности риска возникновения ЧС, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Сегодня, 19 сентября, в Крыму, как и в остальных регионах России проходит единый день голосования, жители выбирают депутатов Государственной думы VIII созыва. Голосование проводится в течение трёх дней, за 17−18 сентября в Крыму проголосовали около 35% избирателей.