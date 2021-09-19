Бостон, США, 19 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Российский дуэт фигуристов Диана Дэвис и Глеб Смолкин занял второе место в танцах на льду на турнире серии «Челленджер», который проходит в американском Норвуде (штат Массачусетс). Об этом 19 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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После исполнения ритм-танца и произвольного танца российские спортсмены смогли набрать 190,63 балла, что стало вторым результатом.

Победителями турнира стала американская пара фигуристов Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (207,30), третьим стал еще один дуэт фигуристов из США — Ева Пэйт и Логан Бай (171,70).

Отметим, Диана Дэвис является дочерью заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.