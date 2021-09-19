Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону участникам прививочной кампании против коронавирусной инфекции предлагают на выбор только две антиковидные вакцины. Об этом сообщил глава администарции областного центра Алексей Логвиненко.

Minzdrav.gov.ru Вакцина «Спутник V»

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"В наличии в городе имеется более 81 тысячи доз вакцины «Спутник V» («ГамКовидВак») и более 31 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт», — написал Логвиненко в Instagram.

В настоящее время около 548 тыс. горожан сделали прививку от COVID-19, завершили вакцинацию более 490 тыс. человек.