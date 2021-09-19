Калуга, 19 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Калужской области 19 сентября в 8:00 открылись 728 избирательных участков по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва, дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу № 16, а также выборы в органы местного самоуправления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Все на выборы!

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По информации областной избирательной комиссии, во второй день голосования, 18 сентября, явка избирателей составила 28,21%, или 225 тыс. 239 человек. Наиболее активны были жители Хвастовичского района, где на выборы пришли 54,76%, Мосальского района — 54,61% и Жиздринского — 53,81% от включенных в списки избирателей. Менее активны избиратели Октябрьского округа Калуги с явкой 21,58% и города Обнинска — 21,90%.

В списки избирателей включены 796 тыс. 38 человек. Центр общественного наблюдения осуществляет мониторинг выборного процесса. Видеонаблюдением с трансляцией в режиме реального времени и возможностью хранить запись оснащены 302 избирательных участка и 28 территориальных комиссий. Остальные участки обеспечены системами видеофиксации для круглосуточного наблюдения за сохранностью избирательной документации и соблюдением избирательных процедур в течение голосования.