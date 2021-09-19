Лас-Вегас, США, 19 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян победил досрочно Кристоса Гиагоса из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Vegas 37, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 19 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas Arcabic UFC

Уже на третьей минуте первого раунда Царукян провел американцу точный левый боковой удар, чем потряс оппонента и отправил его на пол октагона, где произвел добивание американца ударами рук. В результате рефери присудил Гиагосу поражение техническим нокаутом.

Отметим, эта победа стала 17-й (11 — досрочно) в активе 24-летнего Армана Царукяна при двух поражениях. Для 31-летнего Кристоса Гиагоса это поражение стало девятым при 19 (11 — досрочно) победах.