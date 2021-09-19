Москва, 19 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в столице остается нестабильной и всплеск возможен в любой момент — гражданам надо соблюдать эпидемиологические требования.

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По словам Собянина, начало роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве связано с особенностями сезона. Люди вернулись из отпусков, дети пошли в школу.

«Осень, осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы (причины нестабильной заболеваемости). Надо просто в этот период, как всегда, быть более осторожными, соблюдать санитарные требования», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, что в Москве вновь отмечается рост случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.