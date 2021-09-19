Махачкала, 19 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Число проголосовавших на выборах в Дагестане составило 49,91%. За два дня голосования к избирательным урнам пришли 847 009 избирателей республики. такие данные приводит на 20:00 18 сентября Центризбирком РФ.

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С 08:00 19 сентября в регионе стартовал завершающий день голосования. На 1927 избирательных участках ждут для совершения своего волеизъявления еще почти 849 тыс. человек. Общая численность избирателей Дагестана составляет 1,696 млн человек.

Напомним, жители Дагестана избирают депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и 90 депутатов Народного собрания республики.

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